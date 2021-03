Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,01 EUR +0,50% (04.03.2021, 16:28)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Noch vor wenigen Wochen hätten dem russischen Rohstoffgiganten die Kältewellen in vielen Ländern Europas voll in die Karten gespielt. Denn diese hätten für eine kräftig anziehende Gasnachfrage gesorgt und habe einen positiven Einfluss auf die Preise gehabt. Aktuell trübe das milde Klima in vielen Kernmärkten Gazproms dagegen etwas die Stimmung. Zudem gebe es noch einen weiteren preisdämpfenden Effekt.Und dies könnte sogar ein nachhaltiger werden: So melde "Bloomberg", dass die LNG-Importe nach Europa zuletzt wieder deutlich zugenommen hätten. Im Vergleich zur Vorwoche sei ein satter Anstieg von 15 Prozent verzeichnet worden. Camilla Palladino, Managerin beim italienischen ITM-Power-Partner Snam, habe erklärt: "Der Wettbewerb zwischen Pipeline-Gas und LNG ist positiv für den Markt." Sie erwarte im Zuge dessen tendenziell eher sinkende Preise - was für Gazprom natürlich eher weniger positiv sei -, aber der Effekt auf das Konzernergebnis dürfte letztlich wohl eher gering bleiben.Der Gaspreis dürfte sich auch zukünftig relativ volatil zeigen. Die Gazprom-Aktie sei aber ohnehin ausnahmslos für mutige Anleger geeignet. Diese können bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen (Stopp: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,04 EUR +1,41% (04.03.2021, 16:42)