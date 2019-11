Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,228 EUR +0,87% (26.11.2019, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,226 EUR +0,14% (26.11.2019, 09:36)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Bereits vor einigen Jahren sei der Erdgasriese Gazprom den Plan verfolgt, Erdgas über eine südliche Route zu den lukrativen Märkten Westeuropas zu liefern. Aufgrund des politischen Widerstands einiger EU-Staaten sei das Projekt "South Stream" aber aufgegeben worden. Doch 2020 könnte es in anderer Form wiederbelebt werden.Im Jahr 2009 habe Gazprom zusammen mit mehreren Staaten die Pläne für "South Stream" veröffentlicht. Demnach sollte Erdgas von Russland über das Schwarze Meer nach Bulgarien und von dort aus über Serbien sowie Ungarn bis nach Österreich geliefert werden. Eine andere Route habe den Export von russischem Gas über Bulgarien, Griechenland, durch das Mittelmeer bis nach Italien vorgesehen. Im Zuge der Krim-Krise sei auf Druck der EU-Kommission sowie des damaligen Energiekommissars Günther Oettinger das Projekt 2014 allerdings vorerst eingestellt worden.Doch nun arbeite Serbien wieder eifrig daran, eine Partnerschaft mit Gazprom aufzubauen beziehungsweise auszuweiten. Der Plan wäre, dass russisches Erdgas über die Pipeline Turkish Stream und Bulgarien nach Serbien gelange. Dort solle es selbst verbraucht oder weiter nach Ungarn geleitet werden, von wo aus auch eine Verteilung in andere EU-Staaten wie Österreich und später auch Deutschland denkbar wäre. Dadurch würde für Gazprom doch noch der Plan aufgehen, wonach die wichtigsten Absatzmärkte des Rohstoffriesen zukünftig auch durch eine südliche Route versorgt werden könnten.Gazproms Marktmacht in Europa dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen, da die Erdgasvorkommen Norwegens und Großbritanniens allmählich schwinden würden und Fracking-Gas aus den USA weder ökonomisch noch ökologisch eine sinnvolle Lösung sei. Eine mögliche Süd-Route würde daher für Gazprom vor diesem Hintergrund natürlich Sinn machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: