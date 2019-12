Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das US-Repräsentantenhaus habe Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit Gazproms Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten hätten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt votiert, in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden sei.Erwartet werde, dass der Senat das Paket noch vor Beginn der Sitzungspause Ende nächster Woche verabschiede. Ein Termin dafür stehe noch nicht fest. Das Weiße Haus habe bereits deutlich gemacht, dass US-Präsident Donald Trump das Gesetzespaket unterzeichnen werde. Die USA würden argumentieren, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde. Die deutsche Wirtschaft in Russland habe die geplanten Sanktionen als Schlag gegen die Energiesicherheit in Europa verurteilt und die Bundesregierung zu Gegenmaßnahmen aufgerufen.Die Sanktionen im "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" würden auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe abzielen, mit denen die Rohre für die Pipeline durch die Ostsee verlegt würden. Auch Turkish Stream - eine russische Pipeline, die durch das Schwarze Meer Gas in die Türkei bringen solle - wäre betroffen. Die Sanktionen sollten auch für Folgeprojekte beider Pipelines gelten. Das Gesetz sehe vor, dass der US-Außenminister in Absprache mit dem Finanzminister dem Kongress binnen 60 Tagen berichte, welche Schiffe eingesetzt würden und welche Firmen diese Schiffe zur Verfügung gestellt hätten. Gegen Manager der Firmen und deren Hauptaktionäre mit Kontrollmehrheit sollten Einreiseverbote in die USA verhängt werden. Bestehende Visa sollten widerrufen werden. Transaktionen der Betroffenen, die sich auf ihren Besitz oder ihre geschäftlichen Interessen in den USA beziehen würden, sollten blockiert werden können.Die angeführte Begründung der US-Politiker, Deutschland mache sich zu einer Geisel Russlands, seien natürlich absolut scheinheilig. Den USA gehe es nur darum, selbst möglichst viel Fracking-Gas in der EU absetzen zu können. Doch für dieses Vorhaben sei die zweite Ostsee-Pipeline natürlich Gift.Sorgen um die Energiesicherheit Deutschlands müsste sich ohnehin keiner machen. So habe Matthias Schepp, Chef der deutsch-russischen Außenhandelskammer, betont: "Deutschland braucht günstige Energiepreise, um mit seinen energieintensiven Industrien im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können." Die EU hänge bei "nüchterner Betrachtung der Fakten unzweifelhaft weniger vom russischen Gas ab als Russland von den Deviseneinnahmen für in die EU geleitetes russisches Gas". Die Sanktionen würden aber weniger Russland treffen, sondern in erster Linie europäische Unternehmen und deutsche Energieinteressen.Da Gazprom-Anleger ohnehin ein starkes Nervenkostüm benötigen würden, sollten sie sich auch durch diese Meldung nicht verunsichern lassen. Denn die langfristigen Perspektiven für den weltgrößten Erdgasproduzenten würden gut bleiben.Die günstig bewertete Aktie ist für mutige Anleger daher nach wie vor ein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 5,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.12.2019)Mit Material von dpa-AFX