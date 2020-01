ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Coronavirus habe die Aktien- und Rohstoffmärkte weiter fest im Griff. Im Zuge des kräftigen Ölpreisrückgangs sei auch der Kurs der Gazprom-Aktie unter Druck geraten und habe in relativ kurzer Zeit deutlich Federn lassen müssen. Es gebe beim russischen Konzern aber noch eine andere - positive - Entwicklung, die ganz schnell gegangen sei. Demnach habe Gazprom schon jetzt über die erst am 1. Januar "eröffnete" Pipeline TurkStream die erste Milliarde Kubikmeter Erdgas exportiert. Laut einer Unternehmensmeldung seien 46% davon weiter an die türkisch-bulgarische Grenze befördert worden. Damit erschließe sich Gazprom also wie erwartet allmählich einen weiteren Zugang zur EU.Auch wenn der anhaltend milde Winter sowie eher niedrige Öl- und Gaspreise das Konzernergebnis 2020 belasten dürften, werde Gazprom hochprofitabel bleiben. Mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,4 bleibe die Aktie angesichts der mittel- bis langfristig sehr guten Perspektiven weiterhin attraktiv. Mutige Anleger könnten daher zugreifen. Der Stopp sollte bei 5,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,616 EUR +0,39% (28.01.2020, 09:26)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,61 EUR -0,12% (28.01.2020, 09:42)