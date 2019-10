ISIN Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (14.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Während unter europäischen Politikern weiterhin heftig darüber gestritten werde, ob Nord Stream 2 wie geplant verlegt werden dürfe, komme de russische Konzern bei einem strategisch noch weitaus wichtigeren Projekt planmäßig voran. So sei Gazprom beim Bau der Pipeline nach China (Power of Siberia) voll im Zeitplan bzw. bei manchen Arbeiten anscheinend sogar ein wenig voraus, wie der Erdgas-Gigant auf seiner Webseite berichte. Noch in diesem Jahr sollten erste Gaslieferungen ins Reich der Mitte erfolgen. Aber auch bei Turkish Stream solle noch vor dem Jahreswechsel der Startschuss für die ersten Gaslieferungen in die Türkei erfolgen.Gazprom baue seine Marktmacht durch die neuen Pipelines weiter aus. Der Inhaber der weltweit größten Gasreserven dürfte auch in den kommenden Jahren eine wahre Gewinnmaschine bleiben und seine Aktionäre in Form üppiger Dividenden an den Gewinnen teilhaben lassen. Nichtsdestotrotz bleibe die Gazprom-Aktie natürlich weiterhin v.a. für mutige Anleger geeignet (Stopp: 5,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link