Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es habe sich angedeutet: Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf Insider sind Gazproms Gasexporte nach Westeuropa im ersten Quartal um satte 19 Prozent gesunken. Verantwortlich hierfür sei in erster Linie die anhaltend warme Witterung sowie gegen Ende des Quartals der Corona-Shutdown in vielen Ländern Europas gewesen.Für das Gesamtjahr rechne der weltgrößte Erdgasproduzent mit einem Rückgang des Gasabsatzes in Europa um 16 Prozent auf 167 Milliarden Kubikmeter. Darüber hinaus dürften die schwachen Gas- und Ölpreise ebenfalls deutliche Spuren in der Bilanz hinterlassen. Der Nettogewinn des russischen Rohstoffriesen werde daher im laufenden Jahr wohl kräftig sinken.Der Rückgang der Nachfrage sei letztlich keine größere Überraschung. Das Marktumfeld dürfte für Gazprom vorerst schwierig bleiben. Dennoch seien die langfristigen Perspektiven für den Weltmarktführer gut.