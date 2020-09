Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,956 EUR +1,62% (11.09.2020, 13:03)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,97 EUR +2,11% (11.09.2020, 12:46)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die LupeNachdem es mit der Aktie des russischen Rohstoffriesen Gazprom zuletzt stetig nach unten gegangen sei, arbeite der Kurs nun an einer Gegenbewegung. Rückenwind würden die Anteilscheine dabei von einer positiven Nachricht im Geschäft mit China erhalten.So melde Gazprom, dass der Gasexport nach China durch die neu gebaute Pipeline Power of Siberia im Juli und im August um 20 Prozent höher gelegen habe als etwa noch im Juni. So habe die Liefermenge in den vergangenen beiden Monaten täglich im Durchschnitt bei zwölf Millionen Kubikmeter Erdgas gelegen.Für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen mit einem Exportvolumen von 24 bis 25 Milliarden Kubikmeter - im Vorjahr seien es noch 21 Milliarden Kubikmeter gewesen.Die Nachrichten aus China würden Mut machen und seien auch ein klares Zeichen an die Aktionäre, dass die gesamte Existenz des weltgrößten Erdgasproduzenten längst nicht nur an Nord Stream 2 hänge. Die langfristigen Perspektiven für den enorm günstig bewerteten Konzern würden gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: