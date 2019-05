Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,114 EUR +16,10% (14.05.2019, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,138 EUR +16,99% (14.05.2019, 16:48)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (14.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" ist die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) für mutige Anleger weiter attraktiv.Der russische Titel habe heute stark zugelegt. Den Anteilseignern von Gazprom winke im Sommer eine Rekorddividende: So solle die Ausschüttung von zuletzt 10,43 Rubel auf 16,61 Rubel kräftig erhöht werden.Damit komme der halbstaatliche Konzern wohl eine Forderung des Kremls zumindest etwas näher. Denn demnach sollten staatliche und halbstaatliche Konzerne in Zukunft 50 Prozent ihrer Gewinne als Dividende ausschütten.Jedoch gebe es für Unternehmen, die wie Gazprom hohe Zukunftsinvestitionen (in diesem Fall Pipelines) stemmen müssten, noch Ausnahmen.Ausländische Investoren, welche sich an Gazprom in Form von ADRs beteiligen würden, würden indes eine Dividende von 33,22 Rubel (umgerechnet 0,45 Euro) bekommen, da ein ADR eben jeweils zwei "normale russische Gazprom-Aktien" verbriefe.Mutige Dividendenjäger mit einem langen Atem können bei der Gazprom-Aktie nach wie vor am Ball bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 3,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: