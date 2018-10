Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es klinge in einer Woche wie dieser womöglich etwas komisch, wenn bei der Gazprom-Aktie, die vom Hoch in nur zwei Tagen satte zehn Prozent eingebüßt habe, von "hervorragenden Aussichten" die Rede sei. Allerdings lasse der Blick auf die zukünftige Umsatz- und Gewinnentwicklung des Erdgasriesen kein anderes Urteil zu.So dürfte der Umsatz auch in den nächsten Jahren stetig wachsen. Beim Gewinn, der 2014 auf 4,2 Milliarden Dollar zurückgegangen sei, würden nach 12,2 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr nun für das laufende Jahr 18,6 Milliarden Dollar erwartet. Für das kommende Jahr würden Experten bereits mit knapp 20 Milliarden Dollar rechnen und ab 2020 dürfte dann der Beginn der Gaslieferungen nach China zusätzliche Impulse liefern. Auch von Nord Stream 2 oder TurkStream, die sich aktuell noch in der Bauphase befinde und das Konzernergebnis lediglich belaste, dürften dann vermehrt positive Impulse kommen.Klar, Gazprom werde als russisches Unternehmen immer wieder stark von politischen Entwicklungen beeinflusst und mit einem deutlichen Abschlag gegenüber westlichen Energieriesen wie Shell oder Exxon versehen werden.