Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (19.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Während die EU und Deutschland noch überlegen w[rden, ob sie ein Öl- und/oder Gas-Embargo gegen Russland verhängen w[rden, könnte ihnen die Entscheidung abgenommen werden. Der russische Gasriese Gazprom habe für Mai keine Gas-Transit-Kapazität für den Export über die wichtige Jamal-Europa-Pipeline gebucht. Das zeige ein Auktionsergebnis am Dienstag.Bei der Auktion seien 89 Mio. Kubikmeter pro Tag angeboten worden, habe die russische Agentur Interfax mitgeteilt. Lediglich rund 24,6 Mio. Kubikmeter pro Tag seien über Velke Kapusany weiter südlich an der slowakisch-ukrainischen Grenze für den nächsten Monat gebucht worden, wie die Ergebnisse einer anderen Auktion gezeigt hätten. An normalen Tagen würden insgesamt 109 Mio. Kubikmeter pro Tag in den Westen befördert.Die Jamal-Europa-Gaspipeline könne bis zu 33 Mrd. Kubikmeter pro Jahr aus Sibirien nach Europa pumpen. Der polnische 683 Kilometer lange Abschnitt gehöre dem Joint Venture EuRoPol Gaz, er werde vom nationalen Gasfernleitungs-Betreiber Gaz-System verwaltet.Das langfristige Transitabkommen von Gazprom durch das Land habe vor zwei Jahren geendet. Seitdem werde seine Kapazität auf der Grundlage von Auktionsbuchungen verteilt. Seitdem komme es immer wieder zu Nicht- oder verspäteten Buchungen. Die wichtige Jamal-Europa-Pipeline sei allerdings nicht die einzige Gas-Verbindung. Gazprom pumpe Gas auch über Nord Stream 1 und über die Ukraine in den Westen. Erst am Sonntag habe Gazprom bestätigt, via Ukraine weiterhin Gas zu liefern.Das Pokern um Energielieferungen gehe weiter, Gazprom und Russland würden die Einnahmen benötigen, Deutschland das Gas. Die ADRs des weltgrößten Erdgas-Produzenten würden für westliche Anleger nach wie vor tabu bleiben, ein Handel sei nicht möglich. Ohnehin sollten Anleger auf Konkurrenten wie etwa Shell oder Equinor setzen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: