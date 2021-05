ISIN Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Papier des russischen Erdgasriesen habe in der vergangenen Handelswoche ein frisches Kaufsignal generieren und kräftig zulegen können. Zu Wochenbeginn könnte es wieder etwas ruhiger bei der Dividendenperle werden. Ein Grund hierfür dürften die aktuell stagnierenden Ölpreise sein (für Gazprom seien die Ölpreise sehr wichtig, da man zum einen mit Gazprom Neft eine "Öl-Tochter" besitze und zum anderen die Gaspreise in vielen Lieferverträgen an das Ölpreisniveau gekoppelt seien). Diese würden ihre aktuelle Konsolidierungsphase in einem zum Wochenbeginn relativ lustlosen Handel weiter fortsetzen, würden jedoch auf einem für Gazprom durchaus zufriedenstellenden Niveau verharren, um im laufenden Jahr wieder satte Gewinne erzielen zu können.Die Gazprom-Aktie sei sehr günstig bewertet. Zudem sei das Chartbild sehr aussichtsreich. Mutige Anleger könnten daher das aktuelle Kursniveau nach wie vor zum Einstieg nutzen. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung auf 4,20 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,58 EUR +0,81% (17.05.2021, 09:27)XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,59 EUR +0,99% (17.05.2021, 09:13)