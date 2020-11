Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,15 EUR +0,56% (25.11.2020, 09:10



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.11.2020/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktienkurse von Energieriesen wie Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M) oder Gazprom hätten gestern weiteren Rückenwind erhalten. Denn die Ölpreise hätten erneut deutlich zugelegt und seien auf den höchsten Stand seit der ersten Corona-Welle in der westlichen Welt geklettert. Die Nordseesorte Brent habe bis zu annähernd 48 US-Dollar gekostet, für US-Rohöl hätten im Hoch gut 45 Dollar gezahlt werden müssen. Dadurch hätten Brent- und WTI-Öl auch neue Kaufsignale generiert.Ausschlaggebend für die Preissteigerungen sei die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe. Inzwischen gebe es zu drei Impfstoffkandidaten vielversprechende Testergebnisse. Die Hoffnung laute, dass die Pandemie mittelfristig einzudämmen sei und weitere Beschränkungen des Wirtschaftslebens vermieden werden könnten. Dies würde auch die Nachfrage nach Rohöl und Ölprodukten wie Benzin oder Diesel erhöhen.Auf der Angebotsseite werde mittlerweile fest mit anhaltenden Beschränkungen gerechnet. So dürfte der Ölverbund Opec+ seine Förderkürzungen auch im kommenden Jahr fortführen. Geplant sei eigentlich gewesen, die Förderung zu Beginn des kommenden Jahres auszuweiten. Aufgrund der zumindest kurzfristigen Belastungen durch die Corona-Krise rechne damit aber kaum mehr ein Marktteilnehmer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,15 EUR +0,05% (25.11.2020, 09:25)