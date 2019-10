ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es bleibe ein politisch höchst umstrittenes Thema: Dürfe Gazprom die Pipeline Nord Stream 2 wie geplant fertigstellen oder müsse dieses Projekt verhindert werden. Während sich die Politiker Europas und Amerikas noch uneinig seien, schaffe der russische Konzern indes weiter Fakten. So habe sich Gazproms Aufsichtsratschef Viktor Subkow optimistisch gezeigt, dass man den Bau der zweiten Ostsee-Pipeline planmäßig abschließen könne. "Wir brauchen vier bis fünf Wochen, um alles fertigzustellen, deswegen haben wir noch November bis Dezember, das sind zwei Monate, acht Wochen. Wir liegen im Zeitplan." Aktuell fehle immer noch die Genehmigung von Dänemark. Subkow habe allerdings klar gestellt, dass die "Gaspipeline fertig gebaut wird" - unabhängig von der dänischen Entscheidung. Verweigere das Land, das aktuell von zahlreichen Interessensvertretungen enorm unter Druck gesetzt werde, die Zustimmung, "werden wir durch neutrale Gewässer umleiten".Die Marktmacht von Gazprom in Europa werde über kurz oder lang wohl weiter wachsen. Die Erdgasreserven in der Nordsee würden allmählich zur Neige gehen und umständliche LNG-Importe aus den USA (womöglich hauptsächlich aus Fracking-Gas) oder etwa dem Nahen Osten seien weder ökonomisch noch ökologisch eine sonderlich sinnvolle Alternative. Da auch Gazproms Marktmacht in anderen Teilen der Welt zunehmen dürfte, bleiben würden die Perspektiven für die sehr günstig bewertete Gazrpom-Aktie gut bleiben. Mutige Anleger könnten bei den ADRs des russichen Rohstoffriesen weiterhin zugreifen (Stoppkurs: 5,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,27 EUR +0,06% (02.10.2019, 15:06)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,27 EUR +0,16% (02.10.2019, 14:52)