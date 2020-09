Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Am Dienstag habe sich Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut ganz klar für eine Fertigstellung der zweiten Ostseepipeline Nord Stream 2 ausgesprochen. Nach der Bestätigung, dass der russische Oppositionelle Alexej Nawalny vergiftet worden sei, werde nun die Kritik an der Zusammenarbeit mit Russland immer lauter national wie international.So würden etwa die Grünen einen Abbruch des Pipeline-Projekts fordern. "Der offenkundige Mordversuch durch die mafiösen Strukturen des Kreml kann uns heute nicht mehr nur besorgt machen sondern er muss echte Konsequenzen haben", so Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.Hingegen habe der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki vor einem schnellen Baustopp der deutsch-russischen Erdgas-Leitung Nord Stream 2 gewarnt. "Ich bin skeptisch, dass wir in der jetzigen Phase unserer Erkenntnisse ein Projekt dieser Größenordnung in Frage stellen sollten", habe Kubicki, der auch Bundestagsvizepräsident sei, am Donnerstag im Deutschlandfunk gesagt. Je nach Entwicklung könne es aber sein, dass der Bau nicht vollendet werde. Durch die gemeinsam gebaute Leitung in der Ostsee solle russisches Erdgas nach Deutschland geliefert werden.Kubicki halte es für möglich, dass die Tat verübt worden sei, ohne dass der Kreml involviert gewesen sei. Er habe deutlich gemacht, dass er "nicht glauben will, dass (Präsident) Wladimir Putin oder überhaupt die Regierung hinter diesem Anschlag steckt" und gesagt: "Es gibt auch Kräfte in der russischen Administration, die teilweise ein Eigenleben führen."Nord Stream 2 und damit auch die Aktie von Gazprom würden ein Politikum bleiben. Da das Marktumfeld für den Erdgasriesen derzeit ohnehin rau ist, sich der Kurs in einem Abwärtstrend befindet und nun ein neues Verlaufstief markiert hat, drängt sich vorerst weiterhin kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link