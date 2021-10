XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,715 EUR +1,69% (04.10.2021, 11:31)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gas und Strom seien in Europa so teuer wie lange nicht. Vor dem Winter werde befürchtet, dass Haushalte Rechnungen nicht bezahlen könnten. Gazprom könne sich freuen, denn die Preise würden dem russichen Konzern satte Gewinne bescheren. Auch die Aktie sei nicht zu bremsen. Das Papier habe zum Wochenstart ein neues Mehrjahreshoch erklommen.Gazprom befinde sich in einer starken Position und dies werde auch an der Börse honoriert. Die Aktie steige seit Monaten fast ohne Unterbrechung. "Der Aktionär" bleibe für den sehr günstig bewerteten Weltmarktführer weiterhin bullish gestimmt. Wer bereits investiert sei, sollte weiterhin am Ball bleiben (Stopp: 5,90 Euro). Wer die Gazprom-Aktie noch nicht im Depot habe, sollte allerdings nicht direkt in die Fahnenstange hineinkaufen, sondern geduldig sein und auf einen Rücksetzer warten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,725 EUR +1,69% (04.10.2021, 11:46)