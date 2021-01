Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,785 EUR +0,10% (27.01.2021, 12:00)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,805 EUR +0,63% (27.01.2021, 11:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Für den weiteren Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 gebe es neue Hoffnungszeichen. Die Bundesregierung sehe keinen Zusammenhang zwischen der Causa Nawalny und dem Wirtschaftsprojekt. Auch aus charttechnischer Sicht gebe es nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche für die Gazprom-Aktie jetzt wieder Grund für Hoffnung.Ende letzter Woche habe Gazprom-Anlegern der Atem gestockt. Die Aktie habe den seit November anhaltenden Aufwärtstrend nach unten aufgelöst, indem sie unter die Begrenzungslinie bei 4,89 Euro gefallen sei. Von Donnerstag auf Freitag habe der Titel sogar eine Kurslücke zwischen 4,71 und 4,81 Euro aufgerissen. Nahe der Unterstützung am Juli-Verlaufshoch 4,65 Euro habe aber der Kursverfall gestoppt.Von dort aus sei es zu einem Rebound gekommen und der Wert habe sich bis heute wieder dynamisch nach oben bewegt. Während des heutigen Handelstages habe der Titel sogar die Kurslücke geschlossen und generiere damit ein neues Kaufsignal. Der Stochastik-Wert, der ebenfalls heute in den neutralen Bereich zurückgekehrt sei, habe dabei das Signal verstärkt.Schließe die Gazprom-Aktie heute über dem Widerstand am Verlaufshoch bei 4,79 Euro, sei der Weg bis zum Januar-Hoch bei 5,14 Euro frei. Auch die mittel- bis langfristigen Aussichten würden gut bleiben.