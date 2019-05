Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,43 EUR +1,57% (15.05.2019, 11:00)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.05.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie habe gestern den größten Kurssprung des vergangene Jahrzehnts hingelegt und den höchsten Stand seit 2015 markiert. Grund hierfür sei der Vorschlag des Managements gewesen, die Dividende kräftig anzuheben.Bei aller Euphorie müsse natürlich weiterhin bedacht werden, dass der russische Konzern immer ein Spielball der Politik bleiben werde und die Aktie ein heißes Eisen bleibe. Der Blick auf die Dividendenrendite und die Aussichten für die kommenden Jahre würden aber für die Gazprom-Aktie sprechen. Durch die nun für 2018 vorgeschlagene Dividende i.H.v. 16,61 Rubel (RUB) bzw. knapp 0,45 Euro je Aktie, winke im Sommer eine Rendite von rund 9%.Die Gazprom-Aktie werde allein schon aufgrund der politischen Risiken wohl kein Witwen- und Waisenpapier mehr werden. Gemessen an der aktuellen Dividendenrendite und den Chancen auf weitere Zuwächse gebe es allerdings weltweit wirklich nur ganz, ganz wenige Dividendenperlen, die es ernsthaft mit Gazprom aufnehmen könnten.Mutige Dividendenjäger könnten dabei bleiben und den Stoppkurs auf 3,80 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2019)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,398 EUR +4,25% (15.05.2019, 10:45)