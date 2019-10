Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,214 EUR +0,03% (04.10.2019, 16:23)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,218 EUR +0,26% (04.10.2019, 16:13)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Zuge der in dieser Woche schwachen Entwicklung der Energiepreise gebe auch der russische Titel nach. Gazprom-Aufsichtsratsvorsitzender Viktor Subkow habe sich diese Woche bereits optimistisch für die Fertigstellung von Nord Stream 2 geäußert und nun nachgelegt.Demnach würde die Realisierung des gesamten Projekts im Falle einer Umgehung dänischer Gewässer wohl knapp acht Monate länger dauern als ursprünglich kalkuliert. Darüber hinaus würde es den Bau wohl um 615 Millionen Dollar verteuern. Derzeit plane die Betreibergesellschaft noch mit Kosten von 9,5 Milliarden Dollar.Noch zeige sich Zubkow aber zuversichtlich, dass Dänemark den Pipelinebau genehmige. In jedem Fall bleibe der Erdgasgigant entschlossen, die zweite direkte Pipeline von Russland nach Deutschland fertig zu stellen.Es dürfte keine Überraschung sein, dass Nord Stream 2 später fertiggestellt werde und teurer werde, sollte sich Dänemark querstellen. Allzu dramatische Folgen hätte dies für Gazprom nicht. Die Marktmacht des Unternehmens in Europa (und auch in anderen Teilen der Welt - allen voran in Asien) dürfte in den nächsten Jahren weiter wachsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: