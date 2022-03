Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (04.03.2022/ac/a/a)



Die Nervosität am Gasmarkt bleibe hoch. So sei mit Sorge beobachtet worden, dass am Donnerstag die Lieferungen über die Jamal-Pipeline kurzzeitig gestoppt worden seien. Angesichts der Tatsache, dass russisches Erdgas knapp 40 Prozent des europäischen Bedarfs decke, hätten einige Marktteilnehmer bereits eine Knappheit befürchtet.Doch nach relativ kurzer Zeit habe Gazprom mitgeteilt, dass man die Lieferungen über die Jamal-Pipeline, die durch die Ukraine verlaufe, wieder aufgenommen habe. Dies habe die Nerven der Marktteilnehmer wieder etwas beruhigt. Denn rund 15 Prozent der russischen Gasexporte nach Europa würden durch diese Verbindung strömen.Bei den ADRs von Gazprom gebe es indes aktuell keine Neuigkeiten. Noch immer sind die zuletzt stark gefallenen Papiere nicht handelbar, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 04.03.2022)