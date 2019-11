Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,42 EUR +0,65% (04.11.2019, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,408 EUR 0,00% (04.11.2019, 12:00)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) nach wie vor ein klarer Kauf.Die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom habe in der vergangenen Handelswoche von der dänischen Genehmigung, Nord Stream 2 wie geplant zu errichten, deutlich profitieren können. Viele Anleger würden sich nun fragen, was jetzt bei der Dividendenperle zu tun sei.Für bereits investierte Anleger sei diese Frage rasch zu beantworten. Die Devise laute hier nach wie vor ganz klar: Gewinne laufen lassen. Im heutigen Handel habe die Aktie ein neues Mehrjahreshoch markiert. Aus charttechnischer Sicht sehe es demnach nach wie vor sehr gut aus. Fundamental betrachtet bleibe die enorm günstig bewertete Aktie des unumstrittenen Weltmarktführers ohnehin attraktiv.Etwas schwieriger zu beantworten sei hingegen die Frage, ob bisher noch nicht investierte Anleger nun zugreifen sollten. Klar würden die enorme Marktmacht sowie die extrem günstige Bewertung für einen Kauf sprechen. Auch das Chartbild stimme mittel- bis langfristig zuversichtlich.Ob nun aber tatsächlich der richtige Kaufzeitpunkt sei? So wäre es nach einem derart kräftigen Kursanstieg wie in der Vorwoche durchaus denkbar, dass der Gazprom-Kurs in den kommenden Tagen im Zuge von Gewinnmitnahmen wieder etwas nachgebe. Dies könnten Schnäppchenjäger dann zum Einstieg nutzen.Die günstig bewertete Aktie von Gazprom bleibt nach wie vor ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Mutige Anleger könnten daher weiterhin einsteigen. Kurzfristig orientierte Trader könnten für einen womöglich günstigeren Einstiegskurs noch darauf setzen, dass es kurzfristig zu einer kleinen Korrektur komme. Wichtig: Der Stopp sollte zur Gewinnsicherung nun auf 5,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: