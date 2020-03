Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (06.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Coronavirus-Hysterie habe die Börse weiterhin fest im Griff. Aus Furcht vor einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums sei der Ölpreis bereits kräftig in die Knie gegangen. Und solange sich die OPEC+ noch nicht auf eine weitere deutliche Förderkürzung einige, würden die Ölpreise - und auch Energietitel wie Gazprom - weiter fallen.Zudem könnte der geplante sicher geglaubte Einstieg von MOV bei einem russischen Gasfeld nun doch noch scheitern. Gazprom hätte im Gegenzug dafür eine 38,5%-Beteiligung an der norwegischen Tochter OMV (Norge) AS erhalten sollen.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für Gazprom seien nach wie vor gut. Aktuell dränge sich aber ein Einstieg angesichts der nervösen Marktlage vorerst nicht auf. Anleger sollten zunächst eine klare Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,845 EUR -7,82% (06.03.2020, 14:46)