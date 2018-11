Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hätten wieder zugenommen. Der Rubel-Kurs schlage sich indes trotz der drohenden Gefahr schärferer Sanktionen noch relativ wacker. Für Gazprom sei dies eine gute Nachricht, denn ein starkes Absinken der russischen Währung würde dem Gasgiganten Probleme bereiten. Gazprom sei nämlich stark in US-Dollar und Euro verschuldet.Das aktuelle Schuldenniveau sei jedoch für Gazprom durchaus beherrschbar. Zudem erziele der russische Konzern auch einen großen Teil seiner Erlöse in ausländischen Währungen wie z.B. dem US-Dollar. Grund zur Panik im Zuge eines möglichen Rubelverfalls bestehe also nicht.Die Gazprom-Aktie bleibe jedenfalls ein heißes Eisen. Für vorsichtigere Anleger sei das Papier nach wie vor eher ungeeignet. Mutige Anleger könnten indes weiter zugreifen (Stopp: 3,50 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,12 EUR +0,98% (28.11.2018, 09:37)