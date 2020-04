Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Jahresabschlüsse in Russland würden traditionell etwas beziehungsweise sehr viel länger als beispielsweise in den USA oder in Westeuropa dauern. Und während die Börsianer bereits von vielen Firmen die Berichte zum ersten Quartal hätten einsehen können, gebe es bei Gazprom nun erst einmal den Jahresbericht für das Jahr 2019.Demnach habe der weltgrößte Erdgasproduzent im abgelaufenen Jahr einen Gewinnrückgang von 17 Prozent auf 1,2 Billionen Rubel (16,3 Milliarden Dollar) verbucht. Der Umsatz sei um sieben Prozent auf 7,7 Billionen Rubel gesunken.Ein Hauptgrund hierfür sei der Anfang des Jahres 2019 deutliche wärmere Winter in Westeuropa gewesen. Darüber hinaus hätten auch die hohen Kosten für die drei großen Pipelines Power of Siberia (nach China), Turkish Stream und Nord Stream 2 belastet.Für das laufende Jahr dürfte Gazproms Gewinn wegen der stark gesunkenen Ölpreise deutlich niedriger ausfallen, zumal erneut die relativ warmen Temperaturen zu Jahresbeginn in den wichtigsten Absatzmärkten wie etwa Deutschland den Gasabsatz belastet haben dürften."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Mutige, langfristig orientierte Anleger können die sehr günstige Bewertung der Dividendenperle weiterhin zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner. Ganz wichtig dabei: Das Investment sollte mit einem Stopp bei 3,30 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: