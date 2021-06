Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,055 EUR +0,58% (03.06.2021, 10:50)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,065 EUR +0,58% (03.06.2021, 10:33)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Erst der Verzicht auf Sanktionen gegen die Betreiber von Nord Stream 2, dann die Prognoseanhebung für die Gasförderung - es laufe aktuell gut für Gazprom. Das zeige auch der Aufwärtstrend der Aktie. Jetzt seien im Streit über die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 hochrangige Regierungsvertreter der USA und der Bundesregierung zusammengetroffen.Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, habe am Mittwoch den außenpolitischen Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Jan Hecker, getroffen. Bei ihrem Gespräch sei es auch um die Sorge der USA über die Auswirkungen der Pipeline auf die Ukraine und die europäische Energiesicherheit gegangen.Die US-Regierung habe im Mai bewusst davon abgesehen, Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Pipeline zu verhängen. In einem Bericht des Außenministeriums an den US-Kongress habe es geheißen, der Verzicht auf Strafmaßnahmen gegen die Nord Stream 2 AG sei im "nationalen Interesse". Als Begründung sei angeführt worden, dass solche Sanktionen "die US-Beziehungen mit Deutschland, der EU und anderen europäischen Verbündeten und Partnern" negativ beeinflusst hätten. US-Außenminister Antony Blinken habe aber betont, die USA seien weiter strikt gegen Nord Stream 2.In der Bundesregierung habe der weitgehende Sanktionsverzicht der USA für Erleichterung gesorgt. Nach dem Schritt der Biden-Regierung sei ein Entgegenkommen Deutschlands in dem Streit erwartet worden, der das bilaterale Verhältnis seit Jahren belaste.Die Chancen, dass Nord Stream 2 fertiggestellt werde, stünden weiterhin gut. Dennoch würden diesbezüglich weiterhin Störfeuer aus diversen Richtungen drohen. Politisch bedingt bleibe die Gazprom-Aktie also ein heißes Eisen. Daher sind die sehr günstig bewerteten Anteile nach wie vor nur für mutige Anleger geeignet, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position unverändert mit einem Stoppkurs bei 4,20 Euro absichern. (Analyse vom 03.06.2021)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link