Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,33 EUR -0,60% (13.01.2020, 09:22)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,314 EUR -0,49% (13.01.2020, 09:09)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Bauarbeiten an der zweiten Ostsee-Pipeline Nord Stream seien kurz vor dem Abschluss gestoppt worden, da das Unternehmen Allseas Angst vor den US-Sanktionen gehabt habe. Daraufhin seien die Sorgen einiger Investoren gestiegen, dass Gazprom das Projekt nicht fertigstellen könne. Jetzt habe sich Konzernchef Alexej Miller dazu geäußert.Miller bleibe überzeugt davon, dass man die Pipeline auch ohne die Hilfe des Dienstleisters aus der Schweiz bewältigen könne - auch wenn dafür nun natürlich mehr Zeit notwendig sein werde: "Technische Risiken werden heute durch unsere Kapazitäten bewältigt, deshalb wird Nord Stream 2 fertiggestellt. Dies wird selbstverständlich etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber es gibt bei uns keine technischen Hindernisse für einen eigenständigen Bauabschluss."Auch ein Rückzug der westlichen Nord-Stream-2-Partner (Shell, Uniper, Engie, OMV und die BASF-Tochter Wintershall Dea) würde das Projekt nicht gefährden. So habe der russische Präsident Wladimir Putin am Wochenende erneut erklärt, dass man die Pipeline im Notfall auch ohne ausländische Partner betreiben könne.Die Gazprom-Aktie bleibe nach wie vor von politischen Einflüssen abhängig und daher ein heißes Eisen. Jedoch würden die sehr guten Perspektiven, das attraktive Chartbild sowie die enorm günstige Bewertung (KGV von 5, KBV von 0,4 und eine Dividendenrendite von fast sieben Prozent) weiterhin ganz klar für den Titel sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: