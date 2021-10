Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (01.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Gaskonzern habe zum Ärger Kiews den Gastransit über die Ukraine nach Ungarn eingestellt und nutze nun eine Umgehungsleitung durch das Schwarze Meer. "Jahrzehntelang hat Ungarn Gas über das Territorium der Ukraine erhalten, und die ukrainische Seite hat nicht einmal ihre Pflichten verletzt", sagte der Chef des ukrainischen Gastransportunternehmens, Serhij Makohon, am Freitag. Die ukrainische Route sei zudem die kostengünstigste.Zum 1. Oktober sei ein neuer Gasversorgungsvertrag zwischen russischen und ungarischen Unternehmen in Kraft getreten. Demnach würden 15 Jahre lang jeweils 4,5 Mrd. Kubikmeter Erdgas südlich der Ukraine durch das Schwarze Meer, die Türkei, Bulgarien und Serbien nach Ungarn fließen. Kiew verliere wegen Umgehungsrouten durch das Schwarze Meer und die Ostsee zunehmend seinen Status als Haupttransitland für russisches Erdgas in die Europäische Union.Seit Wochen würden weltweit die Gaspreise an den Energiebörsen auf Rekordwerte steigen. Energie-Experten würden v.a. eine größere Nachfrage nach Flüssiggas in China und auch Brasilien als Ursache sehen. Kritiker der Ostseepipeline Nord Stream 2 würden Gazprom zudem vorwerfen, ein noch ausstehendes Genehmigungsverfahren für die Leitung über gezielte Gaspreistreiberei beschleunigen zu wollen. Der Gaskonzern weise die Vorwürfe aber unter Verweis auf eigene Lieferengpässe zurück.Gazprom befinde sich in einer starken Position. Dies werde auch an der Börse honoriert. Die Aktie steige seit Monaten fast ohne Unterbrechung. Zuletzt sei dem Papier der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen. "Der Aktionär" bleibe für den sehr günstig bewerteten Weltmarktführer weiterhin bullish gestimmt. Wer bereits investiert sei, sollte weiterhin am Ball bleiben (Stopp: 5,90 Euro). Wer die Gazprom-Aktie noch nicht im Depot habe, sollte allerdings nicht direkt in die Fahnenstange hineinkaufen, sondern geduldig sein und auf einen Rücksetzer warten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: