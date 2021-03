Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,00 EUR -0,60% (31.03.2021, 12:11)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (31.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazprom sei nicht nur gemessen an der jährlichen Gasförderung die Nummer 1 der Welt, sondern auch Inhaber der mit Abstand größten Reserven. Und diese seien im vergangenen Jahr weiter gestiegen - bereits das 16. Jahr in Folge.So habe die Entdeckung neuer Reserven 2020 bei 480 Mrd. Kubikmeter. Zum Vergleich: Gefördert worden seien insgesamt exakt 452,6 Mrd. Kubikmeter. Der mit Abstand wichtigste Fund sei der des Victory Fields in der Karasee gewesen. Dieses Vorkommen alleine sei für einen Zuwachs der Reserven um 200 Mrd. Kubikmeter gestanden.Die Voraussetzungen dafür, dass der russische Konzern auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten satte Gewinne in Milliardenhöhe einfahre, seien gut. Vor diesem Hintergrund erscheine die Bewertung mit einem KBV von 0,3 und einem KGV von 5 sehr niedrig. Mutige Anleger könnten sich die Gazprom-Aktie daher nach wie vor ins Depot legen (Stopp: 3,90 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,02 EUR -1,57% (31.03.2021, 12:28)