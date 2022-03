Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Analyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mit der Aktie von Gazprom sei es im erneut verkürzten Handel an der Börse in Moskau gestern wieder etwas bergab gegangen. Die Nachrichtenlage für den weltgrößten Erdgasproduzenten bleibe indes weiterhin eher trüb. So könnte es bald Probleme beim Gasexport geben. Denn die vom Kreml gewollten Zahlungen würden die Abnehmerländer nicht akzeptieren wollen.Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) habe russischen Forderungen nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage erteilt. Das habe Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Montag in Berlin nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern gesagt. Deutschland habe derzeit den Vorsitz im Kreis der Staatengruppe, zu der auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien gehören würden. Auch die EU habe an der Runde teilgenommen, so der Grünen-Politiker.Die G7-Minister seien sich einig gewesen, dass die Forderungen nach einer Zahlung in Rubel "ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge" sei, habe Habeck gesagt. Geschlossene Verträge gälten, betroffene Unternehmen müssten vertragstreu sein. "Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist."Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe nach einem Gespräch mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Berlin gesagt: "Die Unternehmen werden entsprechend ihrer Verträge zahlen." Diese Verträge seien überwiegend auf Euro ausgerichtet.Russlands Präsident Wladimir Putin habe vergangene Woche angekündigt, Gas-Lieferungen an "unfreundliche Staaten" nur noch in Rubel abzurechnen. Dies würde die unter Druck geratene russische Währung stützen, weil sich die Importländer Rubel beschaffen müssten. Zu den betroffenen Ländern gehöre auch Deutschland. Bislang seien die Gas-Lieferungen etwa von Deutschland in Euro gezahlt worden.Auf die Frage nach Vorbereitungen für den Fall, dass Russland Gas-Lieferungen einstelle, habe Habeck gesagt: "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet." Die Bundesregierung arbeite seit dem Jahreswechsel an Antworten auf Szenarien.Putins Forderung nach einer Zahlung in Rubel sei so zu interpretieren, dass dieser "an der Stelle mit dem Rücken zur Wand steht, sonst hätte er diese Forderung ja nicht erhoben", so Habeck. Für die unmittelbare Finanzierung des russischen Kriegs gegen die Ukraine seien die Zahlungen aus dem Westen für Energielieferungen nicht maßgeblich. Die Armee finanzieren, Soldaten versorgen, Treibstoffe für Panzer liefern oder Kriegswaffen bauen könne Putin weitgehend im eigenen Land. "Dazu braucht er Rubel. Die Rubel kann er drucken", so Habeck. "Solange die russischen Arbeiterinnen und Arbeiter die Rubel als Zahlungsmittel akzeptieren, kann er den Krieg aus der eigenen Kraft heraus finanzieren."Allerdings sei der Tausch von Rubel in Fremdwährungen wegen Sanktionen gegen die Zentralbank extrem erschwert, so Habeck. Gleichwohl müsse man sich unabhängig machen von Gas, Kohle und Öl aus Russland, um die russische Regierung nicht zu stärken oder am Leben zu erhalten. Russland sei "ein unzuverlässiger Lieferant" und habe mit seinem Feldzug "maßgeblich zu einer globalen Störung von Frieden und Ordnung" beigetragen.Es bleibe dabei: In Deutschland sei der Handel mit den Anteilen des weltgrößten Erdgasproduzenten weiterhin nicht möglich. Anleger sollten aber ohnehin weiterhin auf die stark laufenden Konkurrenten wie Shell oder Equinor setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)