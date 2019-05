Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,506 EUR +0,81% (02.05.2019, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,503 EUR +0,36% (02.05.2019, 15:52)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom habe sich an den vergangenen Handelstagen weiter nach oben getastet. Rückenwind habe es Anfang der Woche in Form der Ergebnisse für das abgelaufene Jahr 2018 gegeben. Denn das Unternehmen habe den Gewinn auf fast 20 Milliarden Euro verdoppeln und die Analystenprognosen übertreffen können.Der Umsatz sei im vergangenen Geschäftsjahr um 26 Prozent auf 8,2 Billionen Rubel geklettert, was im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen habe. Mit einem Nettoergebnis von 1,46 Billionen Rubel habe Gazprom hingegen die Prognosen beim Gewinn übertreffen können.Wichtigster Ergebnistreiber sei einmal mehr das starke Auslandsgeschäft gewesen. So sei der Umsatz in Europa im Jahresvergleich um 33 Prozent gestiegen.Die Ergebnisentwicklung, die strategische Marktstellung sowie die Aussichten auf langfristig weiter steigende Gewinne würden klar für die immer noch extrem günstig bewertete Aktie sprechen.