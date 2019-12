ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei ein sehr langes Geschacher gewesen, in dem beide Seiten hoch gepokert hätten. Nun hätten sich jedoch Gazprom und der ukrainische Versorger Naftogaz unter Vermittlung der EU endlich auf einen neuen Transitvertrag bis Ende 2024 einigen können. Darüber hinaus habe Gazprom auch akzeptiert, eine Strafzahlung in Milliardenhöhe zu zahlen. So werde der weltgrößte Erdgasproduzent 2,9 Mrd. USD an Naftogaz zahlen und damit dem Urteil des Stockholmer Schiedsgerichtes aus dem Jahre 2018 Folge leisten.Für die Gazprom-Aktie sei das nahende Ende des quälend langen Rechtsstreits mit Naftogaz und die Planungssicherheit für die kommenden Jahre ganz klar positiv zu werten. Die Aussichten für den unangefochtenen Weltmarktführer seien nach wie vor gut. Vor diesem Hintergrund sei die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch extrem günstig. Mutige Anleger könnten deshalb weiterhin einsteigen (Stopp: 5,20 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,302 EUR -1,03% (23.12.2019, 14:14)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,302 EUR -1,32% (23.12.2019, 13:56)