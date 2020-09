Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In einem sehr schwachen Marktumfeld sei es gestern natürlich auch mit der Gazprom-Aktie deutlich abwärts gegangen. Nach Ansicht der Experten von BCS ergebe sich daraus nun für Anleger eine attraktive Einstiegschance. So sehe deren Analyst Ronald Paul Smith den fairen Wert der Gazprom-ADRs weiterhin bei 8,00 Dollar. Dies liege satte 76 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs von 4,55 Dollar.Auch die restlichen Experten, die sich regelmäßig mit der Gazprom-Aktie befassen würden, seien mehrheitlich positiv gestimmt: Aktuell würden elf der 14 Analysten zum Kauf, drei zum Halten, niemand zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 6,54 Dollar knapp 44 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Das Chartbild sehe natürlich alles andere als einladend aus, dennoch wäre eine Gegenbewegung allmählich fällig. Mutige Anleger können darauf spekulieren und sich die mit einem 2021er-KGV von 5 und einem KBV von 0,3 sehr günstig bewertete Gazprom-Aktie ins Depot legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dabei sollte aber unbedingt auch ein Stoppkurs bei 3,20 Euro gesetzt werden, um größere Verluste zu vermeiden. (Analyse vom 22.09.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,934 EUR -0,28% (22.09.2020, 09:52)