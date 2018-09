Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO unter die Lupe.

Es sei für die Anteilseigner von Gazprom eine wirklich nervige "never ending story". Nun habe es im Streit mit dem langjährigen Geschäftspartner, dem ukrainischen Energieversorger Naftogaz, ein neues Urteil gegeben - welches dem russischen Erdgasriesen und seinen Aktionären wohl weniger schmecken dürfte.

Ein Stockholmer Schiedsgericht habe nun entschieden, dass die Zahlung von Gazprom in Höhe von 2,6 Mrd. Dollar an Naftogaz vollstreckt werden müsse. Diese Zahlung sei Teil der Kompensation von insgesamt 4,63 Mrd. Dollar gewesen, die die Ukrainer vom Schiedsgericht zugesprochen bekommen hätten.

Die Gazprom-Aktie bleibt nach wie vor ein heißes Eisen, weshalb nur mutige Anleger mit einem langen Atem einsteigen sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 3,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.09.2018)