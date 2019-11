Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,364 EUR -1,76% (11.11.2019, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,346 EUR -2,26% (11.11.2019, 17:07)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) für mutige Anleger weiterhin ein Kauf.Der russische Konzern Gazprom sei der mit Abstand größte Erdgasproduzent der Welt. Aktuell prüfe das Unternehmen offenbar, ob man nun auch die Förderung eines weiteren strategisch wichtigen Rohstoffs in Angriff nehme.So debattiere man beim Russlands Rohstoffriesen laut einer Meldung der Tageszeitung "Kommersant", welche Vor- und Nachteile der Aufbau einer eigenen Lithium-Förderung zusammen mit dem Partner IST Exploration hätte. Die russische Regierung plane ohnehin, dass sich Russland weniger abhängig von Öl und Gas mache und dafür eine Produktion von Lithium und anderen Rohstoffen aufbaue.Gute Startbedingungen dürfte das Land haben. Schätzungen zufolge zähle Russland bei den Lithium-Reserven zu den Top 10 der Welt, bei der Förderung sei das Riesenreich hingegen noch ein ganz kleines Licht.Dabei sei der Markt attraktiv. Denn Lithium dürfte in den kommenden Jahren durch den Ausbau der Elektromobilität enorm an Bedeutung gewinnen, da es vor allem bei Auto-Batterien, aber auch in stationären Speichern benötigt werde.Die enorm günstig bewertete Aktie bleibt jedenfalls für mutige Anleger unverändert ein Kauf (Stopp: 5,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: