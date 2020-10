Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,622 EUR -0,47% (12.10.2020, 09:09)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,664 EUR (09.10.2020)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die neue Börsenwoche beginne für die Aktionäre des russischen Erdgasriesen Gazprom mit einem interessanten Treffen. So würden die EU-Außenminister ab 9.00 Uhr nach der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny über neue Sanktionen gegen Russland beraten. Außenminister Heiko Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves le Drian hätten zuvor angekündigt, "ihren europäischen Partnern Vorschläge für zusätzliche Sanktionen" zu unterbreiten.Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen habe nachgewiesen, dass Nawalny mit einem chemischen Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sei - und damit Ergebnisse von Laboren in Deutschland, Frankreich und Schweden bestätigt. Für die Täterschaft gebe es aber bisher keine öffentlich zugänglichen Beweise. Nawalny selbst vermute, dass der russische Staat hinter der Vergiftung stecke.Dass Maas direkte Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2, welches die Bundesregierung weiterhin unterstütze, oder gegen Gazprom-Manager vorschlage, wäre sehr überraschend. Spannend dürfte jedoch vor allem werden, was seine Amtskollegen fordern würden.Für Anleger mit schwachen Nerven sei die Gazprom-Aktie weiterhin nicht geeignet. Mutige können allerdings auf eine - eigentlich schon fast überfällige - Gegenbewegung der enorm günstig bewerteten Aktie setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dabei sollte die Position aber unbedingt mit einem Stopp bei 3,20 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: