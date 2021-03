Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Während bei dem in etwa zeitgleich geplanten Projekt Nord Stream 2 die Fertigstellung immer noch auf sich warten lasse, sei es bei der Pipeline Power of Siberia, die russisches Erdgas nach China liefere, dagegen relativ rund gelaufen. Nun sei aber eine Meldung über den Ticker gelaufen, die Anleger zunächst etwas verunsichern könnte.So sei berichtet worden, dass eine Woche lang kein Gas mehr nach China strömen werde - und zwar vom 1. bis zum 7. April. Gazprom habe erklärt, dass es sich dabei allerdings lediglich um einen Stopp für Wartungsarbeiten handle. Vermutlich werde es im weiteren Jahresverlauf noch eine weitere Unterbrechung zur Instandhaltung der insgesamt 2.200 Kilometer langen Röhre geben.Zu Jahresbeginn hätten Gazproms Gaslieferungen in das Reich der Mitte bereits kräftig gesteigert werden können. Der Plan sei weiterhin, die Liefermenge kontinuierlich bis zu einem Jahresvolumen von 38 Milliarden Kubikmeter hochzufahren. Auch weitere Kooperationen seien denkbar. Schließlich sei China sehr bemüht, die zum Teil extrem schlechte Luftqualität in vielen Metropolen zu verbessern. Eine der bevorzugten Maßnahmen zur Verbesserung der Lage sei der Ersatz von Kohle durch Erdgas - was Gazprom natürlich voll in die Karten spiele.