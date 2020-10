Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,595 EUR -0,14% (16.10.2020, 09:30)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung und die Projektgesellschaft Nord Stream 2 würden laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Gespräche darüber führen, wie die Fertigstellung der Ostseepipeline gelingen könne. Seit den Sanktionsandrohungen der USA Ende 2019 würden die Verlegearbeiten ruhen. Bei einem Besuch der Gas-Anlandestation in Lubmin (Vorpommern-Greifswald) habe Schwesig am Donnerstag ihre Unterstützung für das umstrittene Projekt bekräftigt. "Die Landesregierung hält weiter fest an der Fertigstellung der Ostseepipeline", habe sie im Gespräch mit Unternehmern des Wirtschaftsstandortes Lubmin gesagt. Das Projekt sei genehmigt und als Industrieland könne es sich Deutschland nicht leisten, in Energieschwierigkeiten zu kommen. Sie habe betont: "Wir brauchen das Gas."Damit die Energiewende gelinge, sei es wichtig, weiterhin bezahlbare Energie bereitzustellen, habe sie gesagt. Es werde immer viel über die Verlässlichkeit von Russland geredet. "Aber auch wir müssen verlässlich sein", habe die Regierungschefin erklärt.Nach Angaben eines Nord-Stream-2-Sprechers würden noch 160 Kilometer oder 6 Prozent der Rohrleitung fehlen, die russisches Erdgas nach Deutschland und ganz Europa transportieren solle. Trotz der US-Sanktionen gegen Unternehmen, die am Bau der Leitung beteiligt seien, sei an dem Projekt weitergearbeitet worden. Die Anlandestation sei technisch betriebsbereit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,569 EUR -1,05% (16.10.2020, 09:45)