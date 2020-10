Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,501 EUR -0,91% (27.10.2020, 13:25)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,504 EUR -1,57% (27.10.2020, 13:10)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Lage bei Gazprom werde zunehmend ernster. Nicht nur der drohende Lockdown belaste momentan die Aktie. Libyen habe zudem angekündigt, die Ölproduktion anzukurbeln. Der daraus folgende Angebotsüberhang wäre mit fallenden Ölpreisen verbunden. Dementsprechend trübe sich auch das Chartbild von Gazprom immer mehr ein.Fallende Ölpreise seien natürlich auch schlechte Nachrichten für Gazprom, da niedrigere Ölpreise sich auch im Konzernergebnis des Erdgasriesen niederschlagen würden. Zudem verfüge man mit Gazprom Neft über eine Tochter, deren Schwerpunkt auf der Ölförderung liege.Die Gazprom-Aktie sei bereits an der XETRA unter wichtige Unterstützungslinien gefallen. Das gleiche Szenario drohe jetzt ebenfalls an der Heimatbörse in Moskau.Zum Monatsbeginn habe der Kurs die untere Begrenzungslinie der mittelfristigen Keil-Formation bei 170 Rubel durchbrochen. Seitdem habe der Wert weiter zurückgesetzt und stehe jetzt in der Unterstützungszone zwischen 158,17 und 163,00 Rubel.Bei der Gazprom-Aktie sehe es zunehmend schlechter aus. Weder das Marktumfeld noch das Chartbild würden Hoffnung auf Besserung machen.Ein Kauf drängt sich daher nicht auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Wer das Papier bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 3,20 Euro. (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link