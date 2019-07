Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,962 EUR +0,55% (10.07.2019, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,97 EUR +0,61% (10.07.2019, 16:36)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei wirklich beeindruckend: Seit Mitte Mai habe das Papier des Erdgasriesen 60 Prozent zugelegt. Der Börsenwert sei seither um satte 35 Mrd. Dollar gestiegen. Zahlreiche Privatanleger würden sich nun natürlich fragen, ob es nun allmählich an der Zeit wäre, zumindest einen Teil der angelaufenen Gewinne mitzunehmen?Würden sich Investoren für den Verkauf entscheiden, sollte ihnen natürlich klar sein, dass es nur noch eine Woche bis zum Stichtag der satten Dividende von knapp 0,45 Euro je ADR für das Jahr 2018 dauere.Zum anderen bleibe das Chartbild der Gazprom-Aktie weiterhin bullish. Nach dem fulminanten Anstieg im Zuge der Ankündigung einer deutlich höheren Dividende habe es bereits drei kurze Rücksetzer gegeben, welche charttechnisch betrachtet sehr gesund seien. Kurz darauf sei dem Aktienkurs erneut der Ausbruch geglückt. Nun sehe es wieder ähnlich aus. Die Gazprom-Aktie könnte bald das bisherige Mehrjahreshoch bei 8,03 Dollar knacken.Rein fundamental betrachtet habe der russische Titel natürlich ohnehin noch reichlich Luft nach oben: Schließlich spiegele ein KGV von 4 und ein KBV von 0,4 in keinster Weise die Ertragsstärke, die enormen Reserven oder die beeindruckende Marktmacht wider.Es bleibt dabei: Mutige Investoren können bei Gazprom nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 5,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: