Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,04 EUR +2,54% (08.02.2021, 08:32)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,88 EUR +2,31% (05.02.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach Angaben von Gazprom seien 94% des rund 1.230 Kilometer langen Doppelstrangs von Nord Stream 2 bereits fertiggestellt. Nun sollten noch die letzten 6% der Pipeline errichtet werden. Deshalb habe das "Pipeline-Verlegeschiff "Fortuna", das am 24. Januar die Arbeiten im Verlegekorridor in der dänischen Ausschließlichen Wirtschaftszone aufgenommen habe, at nach erfolgreichen Tests heute mit der Weiterverlegung begonnen", wie die Projektgesellschaft am Samstagabend mitgeteilt habe. Alle Arbeiten würden in Übereinstimmung mit den vorliegenden Genehmigungen erfolgen, teilte das Unternehmen mit.Zuletzt sei Ende des vergangenen Jahres ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt in deutschen Gewässern fertiggestellt worden. Der Bau habe zuvor ein Jahr geruht, nachdem Sanktionsdrohungen aus den USA Ende 2019 zum Abzug von Spezialschiffen einer Schweizer Firma geführt hätten.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe sich trotz der aktuell belasteten Beziehungen zu Russland für den Weiterbau der Ostsee-Gasleitung ausgesprochen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe zuletzt betont, dass sie Nord Stream 2 und den Fall des Kremlk-Kritikers Alexey Nawalny nicht miteinander verknüpfen wolle. Wegen der Inhaftierung Nawalnys werden in der EU bereits seit dem vergangenen Monat neue EU-Sanktionen gegen Russland diskutiert.Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz habe das Festhalten der Bundesregierung an Nord Stream 2 begrüßt. Es handele sich um ein "europäisches Projekt", das im Interesse vieler EU-Länder sei, habe Kurz der "Welt am Sonntag" gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: