Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,66 EUR -0,67% (13.07.2021, 13:03)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,68 EUR 0,00% (13.07.2021, 12:47)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Dauerstreit um die Gaspipeline Nord Stream 2 habe Bundeskanzlerin Merkel der Ukraine Unterstützung zugesagt, rechne jedoch nicht mit einer baldigen abschließenden Lösung. Sie werde das Thema bei ihrem Treffen mit US-Präsident Joe Biden an diesem Donnerstag erörtern, habe Merkel am Montag am Rande von Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin gesagt. Bei dem Gespräch mit Selenskyj sei es v.a. um den Ukraine-Konflikt und Nord Stream 2 gegangen. Für Deutschland bleibe die Ukraine auch bei einer Fertigstellung der Pipeline von Russland nach Deutschland ein Gastransitland, habe Merkel deutlich gemacht.Die Ukraine und Russland hätten unter Vermittlung der EU und Deutschland einen Vertrag über den weiteren Gastransit durch die Ukraine geschlossen. Dieser laufe bis Ende 2024. Wie ein Regierungssprecher gesagt habe, sehe der Vertrag vor, dass die Parteien prüfen würden, diesen bis 2034 zu verlängern.Die USA würden Nord Stream 2 sehr skeptisch sehen, unter Biden habe es allerdings Signale der Entspannung gegeben. Bundeswirtschaftsminister Altmaier habe Ende Juni nach politischen Gesprächen in Washington bekräftigt, es solle bis August eine Lösung mit den USA gefunden werden.Derweil habe Vorstandschef der Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, gegenüber dem "Handelsblatt" erklärt: "Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten Ende August beendet sind. Mittlerweile sind 98 Prozent der Pipeline fertiggestellt. Die zwei Prozent, die noch fehlen, betreffen einen der beiden Stränge. Der andere Strang ist komplett gebaut."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: