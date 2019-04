Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,50 EUR +1,33% (17.04.2019, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Seit mehreren Monaten schienen die Anteile von Gazprom in einem Abwärtstrend gefangen zu sein, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zuletzt sei aber wieder Schwung in die Aktie gekommen. Nachdem dem russischen Titel nun im dritten Anlauf der Sprung über den Widerstandsbereich bei 5,05 Dollar geglückt sei, dürfte der Kurs nun das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 5,32 Dollar ins Visier nehmen.Direkt darüber liege bei 5,38 Dollar allerdings bereits der nächste ernstzunehmende Widerstand. Sollte aber auch dieser überschritten werden, wäre anschließend der Weg nach oben sogar frei bis 6,28 Dollar.Der heutige Ausbruch mache natürlich Mut. Angesichts der beiden nächsten Widerstände, die nun bald warten würden, bestehe für Investoren allerdings auch noch keine Eile für einen Einstieg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,495 EUR +0,60% (17.04.2019, 17:52)