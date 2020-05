Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,64 EUR +0,22% (07.05.2020, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,645 EUR -0,24% (07.05.2020, 16:09)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie könne am Donnerstag wieder deutlich zulegen. Rückenwind erhalte das Papier des russischen Konzerns dabei v.a. von der Entwicklung am Ölmarkt. So würden sich Brent- und WTI-Öl zwischen 8 und 12% verteuern. Dies helfe natürlich auch dem Erdgasgiganten, der die Gaspreise bei vielen Lieferverträgen an den Ölpreis gekoppelt habe.Für Auftrieb bei den Ölpreisen habe v.a. diese Meldung gesorgt: Der saudische Staatskonzern Saudi Aramco habe heute bekanntgegeben, seine Preisnachlässe für Lieferungen u.a. nach Asien zu reduzieren. Damit solle die Ölpreiserholung gestützt werden. Marktbeobachter hätten darin ein Anzeichen für eine steigende Nachfrage im Zuge der jüngsten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen gesehen.Viele Analysten hätten aber in den letzten Tagen an einer durchgreifenden und baldigen Erholung am Ölmarkt gezweifelt. Verwiesen worden sei u.a. auf das Risiko von weiteren Corona-Infektionswellen. Zudem stelle der wieder aufbrechende Konflikt zwischen den USA und China eine Gefahr für den Welthandel und damit auch die Erdölnachfrage dar.Trotz der heutigen Erholung von WTI, Brent und Co sollten Anleger nicht vergessen, dass Gazprom in diesem Jahr ein deutlicher Gewinnrückgang wegen der anhaltend niedrigen Öl- und Gaspreise drohe. Deshalb und aufgrund der politischen Risiken bleibe die sehr günstig bewertete Aktie ausnahmslos für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet. Zur Absicherung sollte der Stoppkurs im Zuge der jüngsten Kursgewinne nun auf 3,60 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: