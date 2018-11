Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,10 EUR +0,24% (23.11.2018, 09:01)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,11 EUR (22.11.2018)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei am heutigen Morgen sogar das Top-Thema auf der Homepage des Spiegels: "Gaspreise steigen kräftig". Darin werde dargelegt, dass es für die deutschen Verbraucher wieder einmal deutlich teurer werden sollte. Diese Entwicklung spiele natürlich Gazprom in die Karten.In dem Artikel würden die Gründe für die gestiegenen Gaspreise aufgezählt. Neben dem höheren Ölpreisniveau und dem trockenen Sommer, der dazu geführt habe, dass weniger Kohle über die Flüsse habe transportiert werden können (wodurch jetzt vermehrt Energie aus Gas gewonnen werde müsse), gebe es noch einen weiteren Punkt: die steigende Nachfrage aus Asien. Und hierbei müsse bedacht werden, dass die mit Spannung erwartete China-Pipeline des russischen Weltmarktführers noch gar nicht in Betrieb genommen worden sei (wobei für die Belieferung Chinas auch neue Vorkommen in Sibirien genutzt werden sollten).Doch nicht nur in Deutschland würden die Gaspreise steigen. Der börsengehandelte Gaspreis (Henry Hub) habe ein neues Mehrjahreshoch markiert. Jedoch habe es in der Vergangenheit schon mehrere Male derartig starke Anstiege gegeben, die jedoch meist nicht von längerer Dauer gewesen seien.Ohnehin sollten Investoren im Hinterkopf behalten, dass der von den Versorgern festgelegte Gaspreis für Gazprom selbst wenig Einfluss habe. Und auch der an der Börse ermittelte Preis spiele für den Konzern nicht die einzig entscheidende Rolle. Denn er habe bei vielen Lieferverträgen den Preis oftmals über Jahre hinaus fix vereinbart, wodurch beide Seiten Planungssicherheit hätten. Zudem gebe es bei zahlreichen Liefervereinbarungen eine Kopplung an den Ölpreis.Mutige können bei der Gazprom ADR-Aktie weiter zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 3,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: