ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (15.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die mitunter scharfe Korrektur der Gazprom-Aktie sei auch in der vergangenen Handelswoche weitergegangen. Derartige Kursbewegungen seien nach der zuvor beeindruckender Rally allerdings natürlich nichts Ungewöhnliches. Dementsprechend bestehe für die Aktionäre kein Grund zu akuter Sorge - zumal die Experten nach wie vor bullish bleiben würden.So hätten sich in der vergangenen Woche erneut zahlreiche Analysten näher mit der Gazprom-Aktie befasst und dabei würden sie bis auf eine Ausnahme (eine Halteempfehlung) allesamt optimistisch gestimmt bleiben. Auch "Der Aktionär" bleibe für die Gazprom-Aktie nach wie vor zuversichtlich. Die Perspektiven für den Weltmarktführer seien gut, zudem sei die Bewertung mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch enorm günstig. Mutige Anleger könnten daher den jüngsten Kursrücksetzer zum Kauf nutzen. Der Stopp sollte bei 6,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,10 EUR +1,38% (15.11.2021, 09:17)XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,99 EUR -5,56% (12.11.2021, 17:35)