Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,625 EUR +0,08% (11.08.2021, 13:08)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,635 EUR +0,45% (11.08.2021, 12:50)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.US-Außenminister Antony Blinken habe einen Top-Berater für Energiesicherheit ernannt, der sich um eine "Reduzierung der Risiken" der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 bemühen solle. Die Berufung des Diplomaten Amos Hochstein unterstreiche die Entschlossenheit der US-Regierung, Russland davon abzuhalten, seine Energievorräte als geopolitische Waffe einzusetzen, habe Blinken am Dienstag erklärt.Im jahrelangen Streit um die deutsch-russische Ostseepipeline hätten Berlin und Washington im Juli einen Durchbruch verkündet. Sie hätten eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der der Ukraine Unterstützung zugesagt worden sei. Deutschland habe sich u.a. dazu verpflichtet, alle Einflussmöglichkeiten zu nutzen, um eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Gastransitabkommens der Ukraine mit Russland um bis zu zehn Jahre zu ermöglichen. Blinken habe erklärt, Hochstein solle sich nun um die Umsetzung der Vereinbarung bemühen.Die fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline solle russisches Gas nach Deutschland bringen - unter Umgehung der Ukraine, die auf die Einnahmen aus dem Gas-Transit angewiesen sei. Die USA hätten Nord Stream 2 jahrelang massiv kritisiert und seien weiterhin gegen das Projekt, wollten mittlerweile jedoch auf weitere Sanktionen verzichten.Die Gazprom-Aktie verharrw derweil auf hohem Niveau. "Der Aktionär" rechne jedoch damit, dass bald neuer Schwung in das Papier komme und in diesem Zuge der Sprung über das Juli-Hoch gelinge. Die Gazprom-Aktie sei nach wie vor günstig bewertet. Anleger sollten mit einem Stopp bei 4,90 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: