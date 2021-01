Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,006 EUR +1,60% (11.01.2021, 12:41)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,00 EUR +1,67% (11.01.2021, 12:25)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach weiteren kräftigen Kursgewinnen zum Jahresauftakt stünden die Zeichen heute an den Weltbörsen aktuell eher auf Korrektur. Auch mit den meisten Aktien aus dem Öl- und Gassektor gehe es am ersten Handelstag der neuen Börsenwoche etwas bergab. Nicht hingegen bei den Anteilscheinen des russischen Rohstoffriesen Gazprom.So könnten die Papiere im heutigen Handel erneut zulegen. Besonders kurstreibende Meldungen seien dabei eigentlich Fehlanzeige. Die Nachricht, dass am 15. Januar mit den Arbeiten an einem weiteren Teilstück von Nord Stream 2 in dänischen Gewässern begonnen werde, sei auch keine große Überraschung.Daher sei es ein wirklich gutes Zeichen, wenn es der Gazprom-Aktie auch in einem heute mauen Marktumfeld gelinge, weiter Boden gut zu machen. Offenbar sei derzeit einfach die Zahl der Investoren hoch, welche sich die Anteile des günstig bewerteten Weltmarktführers auf dem aktuellen Niveau würden sichern wollen.Die aktuelle Stärke der Gazprom-Aktie sei wirklich beeindruckend. Sicherlich dürfte es in den kommenden Wochen aber auch hier immer wieder zu Korrekturbewegungen kommen, welche das bullishe Gesamtbild aber wohl kaum nachhaltig eintrüben dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: