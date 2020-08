Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,161 EUR -1,09% (25.08.2020, 13:47)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die politischen Streitigkeiten rund um das Thema "Nord Stream 2" würden die Gazprom-Aktie belasten. Längst werde der Konflikt auf der weltpolitischen Bühne ausgetragen - und ein Ende sei nicht in Sicht.Durch die Pipeline solle von Anfang 2021 an russisches Gas direkt nach Deutschland fließen. Die USA würden mit Sanktionsdrohungen versuchen gegen die am Projekt beteiligten Unternehmen und damit auch deutsche Kommunalpolitiker, eine Fertigstellung mit aller Macht zu verhindern. Der überparteiliche Widerstand in den Vereinigten Staaten gegen das vom russischen Staatskonzern Gazprom geführte Projekt werde damit begründet, dass sich Europa und insbesondere Deutschland dadurch abhängig von russischem Gas gemacht hätten. Amerika wolle zudem selbst Flüssiggas nach Europa exportieren.Die Nord-Stream-2-Problematik spiegele sich im Kurs der Gazprom-Aktie wider. Der Titel sei nur noch einen Hauch vom 3-Monats-Tief bei 4,11 Euro entfernt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,17 EUR -1,30% (25.08.2020, 13:59)