Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,525 EUR -2,32% (08.07.2021, 12:55)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,53 EUR -2,32% (08.07.2021, 12:42)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel habe zuletzt seine bemerkenswerte Rally weiter fortgesetzt. Gehe es nach einigen Analysten, so sei die Gazprom-Aktie allerdings immer noch deutlich zu niedrig bewertet.So habe etwa Alexander Burgansky von Renaissance Capital das Kursziel für die Gazprom-ADRs von 8,20 auf 9,50 Dollar angehoben. Sein Votum laute unverändert "kaufen".Noch deutlich optimistischer sei die Raiffeisen Bank International gestimmt. So habe deren Analyst Andrey Polischuk das Kursziel für die Gazprom-Papiere von 7,60 auf 10,60 Dollar erhöht. Dies liege knapp 35 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Das Rating sei natürlich dementsprechend mit "buy" bestätigt worden.Auch DER AKTIONÄR sehe für die Gazprom-Aktie noch weiter Luft nach oben (wobei es früher oder später angesichts des kräftigen Kursanstiegs zu der ein oder anderen stärkeren Korrektur kommen dürfte). Die Aussichten für den Weltmarktführer im Gasgeschäft seien gut und die Bewertung sei mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: