Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) weiterhin zugreifen.Die Aktie des Rohstoffriesen Gazprom halte sich nach wie vor in der Nähe des Mehrjahreshochs. Größere Schwankungen würden zuletzt ausbleiben. Spannend dürfte es aber noch in diesem Monat werden.Denn Stand jetzt treffe sich am 28. November die Gazprom-Spitze, um unter anderem auch über die zukünftige Dividendenpolitik zu debattieren. Dabei solle es darum gehen, diese etwas transparenter zu gestalten. Dies dürfte insbesondere bei institutionellen Investoren gut ankommen, die sich planbarere Erträge wünsche würden. Denn bisher variiere die Ausschüttungspolitik stark und werde nicht selten relativ kurzfristig von der Politik bestimmt.Dies könnte nun geändert werden, wenn sich die Führungskräfte des Rohstoffriesen Ende November treffen würden. Womöglich werde danach stets ein fester Prozentsatz des Gewinns als Dividende ausgeschüttet werden. Der Kreml plädiere offenbar nach wie vor dafür, dass diese Quote bei etwa 50 Prozent liegen sollte - für Privatanleger wäre dies dann natürlich ein Grund zur Freude, da Stand jetzt in diesem Fall Renditen von über zehn Prozent locken würden.Die mit Abstand größten Erdgasreserven der Welt, ein riesiges Pipelinenetz, eine enorm starke Stellung in einigen sehr attraktiven Märkten und natürlich eine hohe Profitabilität - Gazprom verfüge über alles, was nötig sei, um auch in den kommenden Jahren satte Gewinne einfahren zu können. Angesichts der immer noch extrem niedrigen Bewertung würde dies für die Anteilseigner bei einer angestrebten Ausschüttungsquote von rund 50 Prozent des Nettoergebnisses zweistellige Dividendenrenditen bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: