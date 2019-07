Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,62 EUR -0,24% (30.07.2019, 16:30)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,62 EUR +0,06% (30.07.2019, 16:15)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mutige Anleger, die zu Beginn des Jahres die Chance genutzt hätten, bei Gazprom einzusteigen, seien bislang mit mehr als 70 Prozent Kursgewinn belohnt worden. Nach einer Korrektur im Juli habe die Aktie am vergangenen Donnerstag um rund 10 Prozent in der Spitze zugelegt. Aktuell notiere die Aktie leicht im Plus bei 6,64 Euro.Am Donnerstag hätten zwei Tochtergesellschaften ihre Anteile an Gazprom am Markt veräußert. Über den Grund für die fulminante Gegenbewegung letzte Woche könne jedoch nur spekuliert werden. Marktbeobachter würden glauben, dass viele Anleger das leichte Minus zu Handelsbeginn genutzt hätten, um noch günstig in den Wert zu kommen.Die Gazprom-Aktie befinde sich immer noch in einer Aufwärtsbewegung und der Dividendenabschlag habe schon fast wieder gutgemacht werden können. Aus charttechnischer Sicht liege nun der nächste Widerstand bei 6,65 Euro. Sollte diese Zone übersprungen werden, so könne das Jahreshoch bei 7,11 Euro ins Visier genommen werden. Eine wichtige Unterstützungszone befinde sich bei 6,30 Euro.Das Interesse an Gazprom sei wieder zurückgekehrt. Die Aktie sei nach wie vor extrem günstig bewertet und weise damit ein äußerst attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: